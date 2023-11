Volvo XC40 et C40 100% électrique. Ils arrivent au Maroc

L’accélération de la stratégie d’électrification de Volvo Cars depuis plusieurs années se poursuit. Une tendance planétaire qui se confirme également dans le Royaume.

Justement, Scandinavian Auto Maroc, l’importateur de la marque, accompagne l’engouement pour la mobilité durable par l’introduction sur le marché marocain avec le XC40 100% électrique et le C40, un crossover coupé. Tous deux seront bientôt commercialisés sur tout le réseau de la marque dans le Royaume ; de même que le carnet de commandes chez Volvo au Maroc est déjà ouvert pour ces deux modèles. Avec des autonomies de plus de 500 kilomètres et un temps de charge réduit, les nouveaux modèles Volvo 100% électriques affichent de solides performances. Dans le détail, le XC40 100% électrique est le fleuron de la marque suédoise. À travers sa ligne «Recharge», il est devenu le premier véhicule entièrement électrique de Volvo conçu pour la vie urbaine. Ce SUV compact haut de gamme, consacré «Voiture européenne de l’année» a de nombreux atouts en poche dont le caractère avant-gardiste de son design et sa modernité.