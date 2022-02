Vous avez votre histoire, MAGRISER a aussi la sienne !

Et c’est à raison, qu’elle, MAGRISER, n’est pas dans notre radar. Elle intervient dans cette chaîne qui veille à nous nourrir, là où est cet impératif source de vie : l’eau. Là où il faut que l’or bleu irrigue, arrose, savamment, sans gaspillage. Et c’est tout le sens de la micro-irrigation, c’est tout le travail et le cœur de métier du leader dans le domaine au Maroc, MAGRISER. Un leader qui aujourd’hui n’en est plus à fournir les équipements indispensables, compatibles ici et là, mais sans cesse à anticiper, imaginer et apporter les solutions à la rareté de l’eau, de plus en plus évidente, de moins en moins rassurante.

Elle n’est peut-être pas dans notre radar, nous consommateurs, mais elle l’est, incontestablement, dans celui des agriculteurs, grands et moyens domaines ou petits et moyens agriculteurs soient-ils. Ces acteurs de l’agriculture du Royaume, qui travaillent inlassablement à nous nourrir, nous, et tant d’autres, bien au-delà de nos frontières.

Un leader qui s’est affirmé, progressivement, durablement, marquant son territoire, et aujourd’hui prestataire et partenaire des plus grandes marques ‘’agricoles’’ nationales et internationales, au Maroc, en Afrique. Un leader qui pour durer, met au cœur de son futur du sens, celui des actions qui l’incarnent et que dicte le temps : l’innovation, la transformation, une vision forte en accord avec son identité.

Elle agit dans l’ombre et opte pour l’eau

Elle n’a pas inventé cette technologie, mais a osé être la première à l’introduire au Maroc, discrètement, anonymement. Une technologie qui a transformé l’utilisation de l’eau dans le monde, dans l’agriculture précisément, où, écoulée goutte à goutte, dans un savant dosage et dans une approche aux considérables avantages, elle a fait de quasi-déserts, des ‘’espaces’’ verts. Magriser aura ainsi introduit la micro-irrigation. Intuition ou juste vision, voire les deux, le fondateur aura eu son idée, celle un jour de se lancer dans la vente de pompes à eau, puis élargir son champ aux serres, activité qui lui a dicté ‘’le naming’’ de l’entreprise ‘’Les serres du Maghreb’’ et le réduire à MAGRISER. A cet instant, un jour de l’année 1986, il n’imaginait probablement pas la pionnière qu’allait être son entreprise, l’exemple qui allait être suivi quelques années plus tard par d’autres.

Et là où tout était parti d’une envie, là où le fondateur a structuré, opérant petit à petit, l’actuel dirigeant, Simohamed AZZOUZ, a compris tout autant l’ampleur que l’intérêt du défi. Lauréat de l’EDHEC Nice, rompu à la finance, devenu cadre au sein de Natixis Hong-Kong, il décide de rentrer au pays malgré son coup de cœur pour l’Asie, et reprendre ce qui a été bâti pour entreprendre à la fois de le transformer et de le développer.

Il n’avait pas tout à faire, mais tout était à faire

N’était pas à faire, lancer une structure, l’installer, et ‘’commercer’’. Mais tout était à faire pour s’inscrire dans son époque, celle du 21ème siècle, l’époque de grandes mutations et nouveaux paradigmes, celle du tout digital, l’époque des grandes questions environnementales, l’époque d’un Maroc dans une vision moderne, dans un rebattement de cartes des priorités économiques. Et l’agriculture en était, centrale, levier majeur, aux inductions socio-économiques indéniables, pour participer fortement aux équilibres régionaux, au développement humain. Un contexte, ainsi, des plus favorables pour conforter le choix d’un revirement stratégique à opérer.

‘’Le plus dur a été de réorganiser, d’identifier des compétences qui répondent aux fondamentaux incontournables d’une transformation et d’une vision’’ Simohamed AZZOUZ

Un tout autre avenir se dessinait désormais pour la petite entreprise. Devenue florissante, passant d’un business ne pesant que 30 MDH en 2013 à 220 MDH en l’espace de 8 ans, d’un effectif de 20 personnes à 150 personnes, effectif qui ne va pas tarder à atteindre 200 personnes, son année 2022, elle en fait celle de grands projets, celle d’un recrutement massif, visant à intégrer de jeunes profils, dans des métiers différents, et visant à engager la marque dans une dimension ‘’marque employeur’’.

Une marque qui s’est construite sur un socle de valeurs, des valeurs qui à la fois ont eu l’adhésion du personnel, qui les porte, les véhicule et les défend, et ont créé un réel climat de confiance auprès des clients et partenaires. Au rang des valeurs de Magriser, d’une charte qui régit le travail et la relation avec le marché, avec la société : l’honnêteté, la transparence, un engagement éthique, responsable et solidaire, la satisfaction du client. C’est toute l’essence de l’entreprise Magriser, qui lui donne sa raison d’être, lui confère une culture qui est sienne, et une cohérence qui fait sa résilience en toutes circonstances, qui fait sa singularité, celle d’un projet d’entreprise toujours en mouvement.