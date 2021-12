Voyage à l’international. Le Maroc hors la liste verte des Emirats Arabes Unis

Le département de la culture et du tourisme d’Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) a annoncé une nouvelle mise à jour de la « liste verte » des pays autorisés à se rendre à Abu Dhabi, afin d’assouplir les restrictions de voyage tout en maintenant les protocoles de sécurité. Tous les voyageurs en provenance des destinations de la « liste verte » mise à jour seront exemptés des mesures de quarantaine obligatoires après leur atterrissage à Abu Dhabi.

Avec le dernier développement de la pandémie, accéléré par le nouveau variant OMICRON, l’ombre d’une quatrième vague se confirme au Maroc. Après la France, le Maroc n’est plus dans liste verte des voyageurs à destination des Emirats Arabes Unis.

Lire aussi | CAN au Cameroun. Une ONG inquiète pour la sécurité des joueurs

Les voyageurs devront présenter un résultat négatif au test PCR COVID-19, valable au maximum 48 heures avant le départ et subir un test PCR à leur arrivée à l’aéroport international d’Abu Dhabi. Les passagers vaccinés figurant sur la « liste verte » actualisée devront subir un autre test PCR le sixième jour (le jour de l’arrivée à Abu Dhabi est considéré comme le premier jour). Les voyageurs non vaccinés en provenance des pays de la « liste verte » doivent subir un test PCR les 6e et 9e jours.

Les voyageurs non vaccinés en provenance des pays hors “Liste verte” comme le Maroc, par contre, doivent rester en quarantaine pendant 10 jours et se soumettre à des tests à leur arrivée. Cette nouvelle catégorisation a pris effet le 26 décembre 2021.