Voyage vers le Maroc. Les Marocains résidant à l’étranger pris de court par l’obligation de présenter un pass vaccinal

Suite à l’actualisation des conditions d’accès au territoire national, le jeudi 18 novembre, l’accès au Maroc pour les voyageurs en provenance des pays de la liste A et B, est soumis au pass vaccinal valide et complet. Si l’entrée en vigueur de cette mesure, le jour même de sa publication, a obligé beaucoup de MRE devant se rendre au Maroc à annuler leur voyage, d’autres ont été contraints de modifier les dates de leurs billets.

Alors que la situation sanitaire s’améliore nettement au Maroc, l’Europe est à nouveau l’épicentre de la pandémie, avec depuis fin octobre la majeure partie des contaminations… et des décès. Une situation qui a poussé le Royaume à resserrer les conditions d’arrivée pour les voyageurs internationaux. Ainsi, depuis jeudi 18 novembre, suite à l’actualisation des conditions d’accès au territoire national, le ministère de la Santé a instauré de nouvelles mesures.

Désormais, un pass vaccinal valide et complet est exigé par le Maroc pour les voyageurs en provenance de tous les pays qu’ils soient sur la liste A ou B. Une décision qui n’est pas sans prendre de court de nombreux MRE dont certains d’entre l’ont appris qu’une fois à l’aéroport de départ. Il faut dire que le nouveau protocole sanitaire est entré en vigueur le jour même de sa publication. Aujourd’hui, beaucoup de MRE, qui avaient déjà pris leurs billets pour le Maroc, sont contraints de modifier les dates.

Suite à l’actualisation des conditions d’accès au Maroc des voyageurs internationaux, les dispositions sanitaires comprennent une fiche sanitaire du passager, à télécharger en ligne avant embarquement (distribuée aussi à bord de l’aéronef ou du navire), dûment renseignée, notamment l’adresse du passager et deux numéros de téléphone permettant de le localiser, en cas de besoin, pendant les 10 jours qui suivent son arrivée sur le territoire national. A cela s’ajoutent désormais un double contrôle de la température, systématique à l’arrivée, un contrôle aléatoire par test antigénique rapide à l’arrivée.

Le nouveau protocole sanitaire rappelle également les mesures en vigueur au Maroc : port du masque, distanciation physique et hygiène des mains. A noter qu’en plus du pass vaccinal, les voyageurs en provenance des pays de la liste B, doivent présenter à leur arrivée au Maroc, un test PCR négatif datant de moins de 48 heures (délai entre prélèvement et embarquement).

Quid en cas de positivité du test antigénique rapide à l’arrivée ? Selon le protocole sanitaire, les Marocains et les étrangers résidant au Maroc testés positifs à l’arrivée au Maroc seront pris en charge par une structure sanitaire, avec confinement de 10 jours selon le protocole sanitaire en vigueur. « Tout autre passager testé positif à l’arrivée ne sera pas autorisé à accéder au territoire national », précise le document du ministère de la Santé.