Voyages au Maroc. L’obligation de test PCR pour les voyageurs bientôt levée

Alors que de plus en plus de pays abandonnent l’obligation de test pour les voyageurs vaccinés, il est toujours requis pour entrer en Maroc. Mais, à la demande pressante des opérateurs touristiques nationaux, le gouvernement devrait lever l’obligation de test PCR pour les voyageurs en provenance de l’étranger. Le nouveau protocole sanitaire pour les arrivées internationales par voie aérienne qui est en cours de finalisation, va dans ce sens, selon une source gouvernementale.

Bientôt le retour à un tourisme plus classique au Maroc. Ce souhait des professionnels du tourisme est en train de se réaliser avec un nouveau protocole sanitaire qui allège les arrivées par avion. Jusqu’à présent et ce depuis le 7 février dernier, les passagers à destination du Maroc doivent obligatoirement présenter un pass vaccinal et le résultat négatif d’un test PCR de moins de 48 h avant d’embarquer à bord de l’avion. Mais, depuis mi-mars également, l’épidémie de la covid-19 au Maroc ne dépasse plus les 100 cas par jour. Résultat des courses : depuis le 8 avril, le Royaume applique déjà un nouveau protocole sanitaire pour les arrivées par voie maritime avec le rétablissement des liaisons maritimes avec l’Espagne. Les passagers en provenance de l’étranger peuvent désormais accéder au pays avec un test PCR négatif de moins de 72 heures où avec un pass vaccinal valide.