Voyages internationaux. Air arabia reprend ses vols vers le Maroc

La compagnie a annoncé la nouvelle sur sa page Twitter, invitant les clients à visiter le site web pour plus de détails. L’annonce d’Air Arabia fait suite à la décision du Maroc de rouvrir son espace aérien aux vols après plus de deux mois de fermeture pour faire face à la propagation d’Omicron.

La décision de lever l’interdiction de voyager fait suite aux recommandations du comité scientifique COVID-19 du gouvernement. Les frontières du Maroc sont fermées depuis le 29 novembre, dans le cadre de l’approche du pays pour contrer les souches émergentes de COVID-19, en particulier la variante extrêmement contagieuse Omicron.

Le gouvernement marocain n’a pas encore publié de nouvelle déclaration détaillée sur les conditions et les exigences que les voyageurs devront suivre une fois les frontières ouvertes le 7 février. Comme Air Arabia, plusieurs autres compagnies aériennes ont annoncé la reprise de leurs vols à destination et en provenance du Maroc. Binter a annoncé sa décision de reprendre les vols reliant le Maroc et l’Espagne. Transavia, Air France et la compagnie marocaine Royal Air Maroc ont également fait des annonces similaires dans la foulée immédiate de la décision du gouvernement d’ouvrir les frontières le 7 février.

L’ouverture des frontières était une demande prioritaire des transporteurs aériens et des professionnels du tourisme, qui ont subi des pertes colossales en raison de la fermeture.