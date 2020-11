Vrai ou Fake sur la Covid-19 au Maroc, jeudi 19 novembre

En plus de l’épidémie du coronavirus, nous devons faire face à une autre épidémie, celle des fake news relayées sur les réseaux sociaux.

– Pfizer et BioNTech ont annoncé que leur vaccin anti-covid-19 a atteint 95%, selon des résultats complets de leur essai clinique. VRAI

– La tendance à la hausse des décès au Maroc liés à la pandémie du Covid-19 s’explique par des personnes positives ayant pris de l’hydroxychloroquine. FAKE Cette augmentation des décès est due à la hausse observée du nombre de contaminations dans la période post-confinement avec l’entrée d’un certain nombre de provinces dans la troisième phase de propagation du Covid-19, a indiqué mardi à Rabat le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb.

Lire aussi |Coronavirus : Pfizer revoit l’efficacité de son vaccin à la hausse

– Seul un quart des actifs occupés (25,6%) ont bénéficié d’une couverture médicale liée à l’emploi. VRAI Cette proportion est de 36,9% dans les villes et 9,5% à la campagne, précise le HCP dans une note d’information sur l’évolution des indicateurs du marché de travail au T3-2020.

– Le Maroc achètera un vaccin anti-Covid-19 au prix de 27 DH la dose. FAKE Le ministère a qualifié d’infondées et de fausses les informations diffusées sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée prétendant que « le Maroc achètera un vaccin anti-Covid-19 au prix de 27 DH la dose » et que « le prix de vente aux citoyens n’a toujours pas été fixé ».

Lire aussi |Vaccin à 27 DH : les précisions du ministère de la Santé

– Le Maroc dépasse la barre des 5000 décès liés au Covid-19. VRAI

– Passer les objets au micro-onde les désinfecte du coronavirus. FAKE