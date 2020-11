Vrai ou Fake sur la Covid-19 au Maroc, lundi 16 novembre

En plus de l’épidémie du coronavirus, nous devons faire face à une autre épidémie, celle des fake news relayées sur les réseaux sociaux.

– Une campagne de communication concernant l’opération de vaccination contre le Covid-19 au Maroc va avoir lieu prochainement pour informer l’opinion publique et éviter la propagation des fake news sur les réseaux sociaux. VRAI

– Les autorités ont décidé la levée de l’état d’urgence sanitaire au Maroc et le retour à « la vie normale » dès que le vaccin anti-Covid-19 sera prêt. FAKE

– Les personnes atteintes de diabète sont très vulnérables aux conséquences aiguës du coronavirus. VRAI Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 18,3 % des décès dus à la Covid-19 dans la région africaine sont liés au diabète.

– Les autorités de Casablanca ont annoncé l’allègement des mesures de restrictions. FAKE

– La société américaine de biotechnologie Moderna a déclaré lundi que son vaccin potentiel contre le coronavirus est efficace à 94,5% dans la lutte contre le virus. VRAI

– Les masques chirurgicaux sont les plus efficaces contre le Covid-19. VRAI Les masques chirurgicaux arrêtent plus de 90% des gouttelettes émises par la parole selon une étude comparative ayant concerné 14 types de masques. Les bandanas et les cache-cols en polaire sont par contre les moins efficaces.

