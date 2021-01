Vrai ou Fake sur la Covid-19 au Maroc, lundi 18 janvier

En plus de l’épidémie du coronavirus, nous devons faire face à une autre épidémie, celle des fake news relayées sur les réseaux sociaux.

– Le coronavirus deviendra une maladie aussi bénigne qu’un simple rhume qui circulera à des niveaux relativement bas. VRAI « Le temps qu’il faudra pour atteindre ce stade dépend de la vitesse à laquelle on aura atteint cette immunité de groupe. Plus vite une majorité de gens aura été infectée ou vaccinée, plus vite nous atteindrons ce stade endémique », explique Jennie Lavine, post-doctorante à l’université d’Emory à Atlanta et principale auteure de l’étude.

– Les salles de fête vont rouvrir au Maroc suite à la stabilisation de la situation épidémiologique dans plusieurs villes. FAKE

– Les franges de citoyens ayant plus de 18 ans sont les plus concernées par le vaccin anti-coronavirus au Maroc. VRAI

– Le Maroc a reçu une première dose du vaccin d’AstraZeneca. FAKE

– La pandémie du coronavirus a fait 2.032.636 morts dans le monde depuis son apparition. VRAI

– Une dizaine de salariés d’un supermarché d’Anfa à Casablanca ont été déclarés positifs au coronavirus. FAKE

