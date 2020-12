Vrai ou Fake sur la Covid-19 au Maroc, lundi 21 décembre

En plus de l’épidémie du coronavirus, nous devons faire face à une autre épidémie, celle des fake news relayées sur les réseaux sociaux.

– Le Maroc a décidé de suspendre ses vols avec le Royaume-Uni à partir du dimanche 20 décembre 2020. VRAI La décision intervient après les derniers développements de la situation épidémiologique dans ce pays suite à la découverte d’une nouvelle souche du Covid-19.

– Des gels non virucides sont vendus dans les pharmacies et par des entreprises au Maroc. FAKE

– La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a adressé de nombreuses instructions aux préfets, aux chefs de districts, ainsi qu’à tous les responsables sécuritaires concernant les fêtes de fin d’année en cette période de pandémie. VRAI Selon le quotidien Al Massae, les instructions de la DGSN concernent essentiellement l’interdiction de toute manifestation festive, une surveillance plus accrue des synagogues, des missions diplomatiques et des hôtels classés et l’interdiction de toute activité à partir de 20h.

– Le coronavirus se traite avec l’aspirine et du jus de citron. FAKE

– La nouvelle souche du coronavirus est 70% plus infectieuse que les autres souches du virus. VRAI

– Les vaccins anti-covid-19 sont menacés par la nouvelle souche. FAKE La nouvelle souche « n’a pas d’impact sur les vaccins » qui restent « tout aussi efficaces », a déclaré le ministre de la Santé allemand, Jens Spahn, dont le pays assure la présidence tournante de l’UE, sur la chaîne de télévision publique ZDF.

