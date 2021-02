Vrai ou Fake sur la Covid-19 au Maroc, lundi 8 février

En plus de l’épidémie du coronavirus, nous devons faire face à une autre épidémie, celle des fake news relayées sur les réseaux sociaux.

– Les experts de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) examinent le vaccin anti-Covid-19 d’AstraZeneca et Oxford, au moment où est mise en question son efficacité pour les plus âgés et contre le variant sud-africain du virus. VRAI

– Le coronavirus est un virus sorti d’un laboratoire chinois contenant de “l’ADN de VIH”. FAKE

– Le Maroc maintient l’utilisation du vaccin Sinopharm pour la tranche d’âge de 60 ans et plus. VRAI

Lire aussi|Coronavirus : l’OMS examine l’efficacité du vaccin d’AstraZeneca

– Des chercheurs marocains ont découvert des traces du coronavirus dans l’eau du robinet, estimant être un vecteur de transfert du virus au Royaume. FAKE

– Il y a plus de 106 millions de cas et 2,31 million de décès dans le monde depuis le début de la pandémie. VRAI

Lire aussi| NAPS : nouvelle offre multi-cartes destinée aux familles