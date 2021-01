Vrai ou Fake sur la Covid-19 au Maroc, mardi 12 janvier

En plus de l’épidémie du coronavirus, nous devons faire face à une autre épidémie, celle des fake news relayées sur les réseaux sociaux.

– Un total de 66 millions de doses de vaccin anti-coronavirus a été commandé, de quoi vacciner au moins 80% de la population au Maroc. VRAI

– La date de lancement de la campagne de vaccination au Maroc a été fixée au 25 janvier. FAKE

– Les malades du Covid-19 jouissent d’une immunité d’au moins huit mois. VRAI

– Des chercheurs marocains ont découvert des traces du coronavirus dans l’eau du robinet, estimant être un vecteur de transfert du virus au Royaume. FAKE

– Les campagnes de vaccination massives, face à la progression galopante du Covid-19, ne suffiront pas à garantir une immunité collective en 2021. VRAI « Nous n’allons pas pas atteindre l’immunité collective en 2021 », a affirmé la responsable scientifique de l’OMS, Soumya Swaminathan lors d’un briefing à Genève.

– Une opération de dépistage de l’infection au SARS-CoV-2 sera menée parmi 30.000 collégiens et lycéens dans six régions au Maroc, afin d’estimer le niveau de circulation du virus chez la population de moins de 18 ans et de caractériser génétiquement les variants circulants. VRAI

