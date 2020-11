Vrai ou Fake sur la Covid-19 au Maroc, mardi 17 novembre

Le coronavirus, qui a contaminé plus de 55 millions de personnes dans le monde, est à l’origine d’un flot de Fake news relayées par des sites d’information et sur les réseaux sociaux.

– Les opérations de sûreté menées par les services de la préfecture de police de Casablanca, lundi soir, ont permis d’interpeller 27 individus, dont sept mineurs, pour non respect de l’état d’urgence sanitaire, dommages causés aux biens publics et privés, refus d’obtempérer et port d’armes blanches dans des circonstances pouvant menacer la sécurité des personnes et des biens. VRAI

– Le coronavirus est un virus sorti d’un laboratoire chinois contenant de “l’ADN de VIH”. FAKE

– Le directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a indiqué qu’un vaccin ne suffira pas à lui tout seul à vaincre la pandémie de Covid-19. VRAI

– Bill Gates veut implanter des « puces » électroniques via des vaccin, pour « marquer » et géolocaliser la population et la contrôler. FAKE

– L’immunité développée chez les personnes qui ont déjà été contaminées par le Covid-19 diminuerait « assez rapidement ». VRAI

– De fortes doses de vitamine C constituent un traitement efficace contre le coronavirus. FAKE

