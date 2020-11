Vrai ou Fake sur la Covid-19 au Maroc, vendredi 13 novembre

Le coronavirus, qui a contaminé plus de 52 millions de personnes dans le monde, est à l’origine d’un flot de Fake news relayées par des sites d’information et sur les réseaux sociaux.

– Le Maroc dispose d’une production locale, assurée par deux laboratoires : Laprophan et Galenica pour la vitamine C et Laprophan pour le zinc. VRAI

– Une micropuce implantée dans le corps des vaccinés contre la covid-19 permet de les espionner. FAKE

– Lancement d’une campagne de sensibilisation pour la prévention de la pandémie de la Covid-19 dans le milieu agricole au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra. VRAI

– Le Maroc est le pays le plus touché par la Covid en Afrique. FAKE

– Le ministère de la Santé avait assuré que « Le stock de vitamine C est suffisant pour couvrir les besoins des prochains mois ». VRAI

– La Direction provinciale de l’Éducation nationale de Rabat a annoncé la fermeture de toutes les écoles de la ville après le dépistage de plusieurs élèves contaminés par le coronavirus. FAKE

