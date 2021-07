Wafa Assurance démarre ses activités en Égypte

Wafa Assurance lance officiellement les activités de sa filiale égyptienne. La compagnie d’assurance entend notamment faire de cette nouvelle filiale un hub régional qui va lui permettre de développer son activité en Afrique de l’Est et dans les autres pays anglophones du continent.

Baptisée Wafa Life Insurance Egypt, cette filiale est détenue à 100% par Wafa Assurance et dotée d’un capital social de 150 millions de livres égyptiennes, soit environ 87 millions de DH. Selon le top management du groupe, Wafa Life Insurance Egypt a une proposition de valeur centrée sur la protection et la valorisation de l’épargne des assurés, la protection de la santé, et le déploiement de l’offre d’assurance inclusive Taamine Iktissadi. Wafa Life Insurance Egypt entend ainsi capitaliser sur l’expertise de sa maison mère pour réussir son développement sur le marché égyptien.

« A l’instar de Wafa Assurance Maroc qui a entamé avec succès sa transformation digitale, Wafa Life Insurance Egypt utilisera le digital comme levier afin d’assurer des parcours clients simplifiés et une haute qualité de service. Le Groupe ambitionne également de déployer l’offre d’assistance à destination du marché égyptien et de la diaspora et de s’appuyer sur les compétences de la filiale égyptienne pour son expansion dans les pays anglophones africains », détaille Ramsès Arroub, PDG du groupe Wafa Assurance. Force est de noter que l’Égypte est le premier marché anglophone dans lequel l’assureur marocain s’établit.

Ce pays d’Afrique du Nord est le troisième marché de l’assurance sur le continent avec 2,4 milliards de dollars de primes en 2020, derrière l’Afrique du Sud et le Maroc. C’est un marché très concurrentiel, dominé par 41 acteurs (16 Vie et 25 Non Vie), et caractérisé par la présence de grands groupes locaux, régionaux et des multinationales. Selon les données disponibles, le marché de l’assurance de personnes en Égypte totalise 48% du total des primes en 2020. Le groupe Wafa Assurance, filiale du fonds d’investissement panafricain Al Mada, entend notamment faire de cette nouvelle filiale un hub régional qui va lui permettre de développer son activité en Afrique de l’Est et dans les pays anglophones du continent.