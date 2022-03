Wafa Assurance. Les filiales montent en puissance

Le groupe Wafa Assurance vient de dévoiler ses résultats au terme de l’exercice 2021. On note ainsi que l’activité de la compagnie d’assurance est en progression grâce notamment à la performance de la branche Vie et à la bonne tenue de la branche Non-Vie. L’assureur a clôturé l’année 2021sur un résultat net part du Groupe (RNPG) Wafa de 424 millions de DH à fin décembre 2021, en baisse de 6,4% par rapport à la même période une année auparavant.

Notons que cette évolution s’explique par le retour de la sinistralité « Non-Vie » au niveau historique après la baisse enregistrée en 2020 liée aux effets du confinement et l’augmentation de la sinistralité en « Vie ». « Depuis 2019, nous avons constaté que les mesures qui ont été prises pour endiguer le phénomène de la fraude au niveau sectoriel et au niveau de Wafa Assurance ont commencé à porter leurs fruits sur la réduction de la sinistralité », a expliqué Arroub Ramsès, PDG du groupe Wafa Assurance. Le top management indique aussi que le chiffre d’affaires consolidé a atteint plus de 9,78 milliards de DH, en hausse de 7,8%, portée par la croissance de l’activité au Maroc et la bonne performance des filiales Vie à l’international.



« En effet, la contribution des filiales dans le chiffre d’affaires consolidé s’est renforcée en 2021 à 14,1% contre 12,5% en 2020. Pour ce qui est des capitaux propres part du groupe, ils se sont élevés à 9,195 MMDH au 31 décembre dernier, contre 8,206 milliards de DH en 2020 et se sont renforcés de 12%, sous l’effet du renforcement des plus-values latentes sur les actifs financiers du groupe », a précisé Meriem Benkhayat, Directeur Exécutif du Pôle Finances et Stratégie Groupe.

Notons que le chiffre d’affaires s’est élevé, quant à lui, à 9,089 milliards de DH en 2021, en progression de 8,5% par rapport à 2020. Dans le détail, l’activité Vie a atteint 5,005 milliards de DH, en hausse de+14,5%, tirée par la croissance de l’activité Épargne avec la poursuite du développement des unités de compte et la performance des produits Prévoyance.

Pour sa part, l’activité Non-Vie a progressé de 2% à 4,084 milliards de DH, portée par la performance du marché de l’assurance des Entreprises. Par ailleurs, Wafa Assurance a lancé sa filiale dédiée à l’assurance Takaful en février dernier. Il s’agit d’un marché à fort potentiel sur lequel la compagnie d’assurance entend se positionner. Baptisée Wafa Takaful, cette filiale à 100% de Wafa Assurance vient ainsi consolider le statut d’assureur universel de la compagnie, qui exerce dorénavant ses activités dans neuf marchés.