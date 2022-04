Wafa Assurance. Nette progression de la contribution des filiales dans le chiffre d’affaires consolidé en 2021

Lire aussi | Flambée des prix. Le FMI salue les efforts du Maroc

« Le RNPG de l’exercice 2021 ressort à 424 millions de DH contre 453 millions de DH en 2020 en retrait de 6,4% sous l’effet du retour de la sinistralité non-vie aux niveaux historiques après la baisse enregistrée en 2020 liée aux effets du confinement et l’augmentation de la sinistralité en vie », indique Wafa Assurance, ajoutant que la croissance de l’activité est portée par la performance de l’activité vie et de la bonne tenue de l’activité non-vie. Dans le détail, en 2021, le chiffre d’affaires de Wafa Assurance a franchi un nouveau palier et est ressorti à 9,089 milliards de DH, en progression de 8,5% par rapport à 2020.

Concernant l’activité vie, elle est ressorti à 5 milliards de DH en progression de 14,5%, tirée par la croissance de l’activité Épargne avec la poursuite du développement des unités de compte et la performance des produits prévoyance. Pour l’activité non-vie, elle a progressé de 2% à 4,084 milliards de DH portée par la performance du marché de l’assurance des entreprises.

Pour sa part, le résultat net a atteint 536 millions de DH en progression de 32,6 par rapport à 2020 et s’est situé à 83% du résultat net réalisé au 31 décembre 2019, et ce en raison de l’amélioration des indicateurs techniques et la reprise des marchés financiers. Le résultat vie est ressorti, quant à lui, à 421 millions de DH en recul de 4,9% suite à la hausse de la sinistralité. Le résultat non-vie s’est établi à 188 millions de DH en baisse de 28,1%, marqué par le retour de la sinistralité à des niveaux plus élevés que l’année 2020, année de la pandémie, et par la reprise des marchés financiers.