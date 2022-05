Wang Yi : « la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030 est confrontée à des défis sans précédent »

Wang Yi a déclaré : « Actuellement, le monde est en proie à des changements majeurs et à une pandémie inédits depuis un siècle. La reprise économique mondiale est confrontée à des vents contraires. Le fossé Nord-Sud ne cesse de se creuser. La coopération pour le développement s’essouffle. Et la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 est confrontée à des défis sans précédent. »

Et de poursuivre : « En septembre dernier, le président Xi Jinping a proposé l’IDM à l’Assemblée générale des Nations unies. L’objectif est de galvaniser l’attention mondiale sur le développement, de renforcer le partenariat mondial pour le développement, de promouvoir la coopération internationale pour le développement et de donner un nouvel élan à la réalisation des objectifs de développement durable à l’horizon 2030. »

Wang Yi a déclaré que depuis le tout début, l’IDM a été chaleureusement accueillie par la communauté internationale. Plus de 100 pays ont exprimé leur soutien, et 53 pays ont rejoint le Groupe des amis.

L’IDM s’engage à bâtir un consensus politique sur l’accélération du développement, à construire une plate-forme commune de coopération pour le développement, à promouvoir les échanges et l’inspiration mutuelle des expériences en matière de développement, et à renforcer la synergie internationale pour un développement coordonné.

La Chine propose que toutes les parties travaillent ensemble dans quatre domaines clés pour que l’IDM produise des résultats concrets. Premièrement, redynamiser la coopération mondiale sur le Programme 2030. « La mise en œuvre du Programme 2030 doit rester une priorité de l’agenda de la coopération internationale. Toutes les parties doivent honorer leurs engagements et réaliser les 17 objectifs de développement durable dans les délais prévus. »

« Nous devons nous opposer à la politisation et à la marginalisation de la question du développement, continuer à nous concentrer sur les domaines clés les plus importants pour les pays en développement et redoubler d’efforts pour améliorer le niveau de vie dans le monde entier. »

Deuxièmement, créer un environnement favorable à l’accélération du développement mondial. « Nous devons améliorer le système de gouvernance mondiale à un rythme accéléré, accroître la représentation et la voix des marchés émergents et des pays en développement, et construire une économie mondiale ouverte. Il est important de défendre le droit des peuples de tous les pays à choisir leur propre voie de développement, et de s’opposer à l’ingérence dans les affaires intérieures des autres pays et aux sanctions unilatérales sans fondement dans le droit international. »

Troisièmement, favoriser un égal et équilibré partenariat mondial pour le développement. « Les pays développés doivent respecter leurs engagements en matière d’aide au développement et accroître leur soutien financier et technologique. Les pays en développement doivent approfondir la coopération Sud-Sud et réaliser un développement à grands pas. Dans ce processus, les institutions multilatérales de développement devraient fournir une aide plus efficace afin de maximiser la synergie pour le développement. »

Quatrièmement, permettre au système des Nations unies de jouer un rôle central et d’orientation. « Nous soutenons les Nations unies en tant que principal coordinateur de la mise en œuvre du Programme 2030. Nous soutenons le secrétaire général de l’ONU pour faire du développement une priorité, mobiliser les agences de développement de l’ONU et mettre en œuvre l’IDM afin de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable. Il est donc nécessaire que les Nations unies renforcent la coordination par le renforcement des institutions. »