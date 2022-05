Web3. Aloha Metalive révolutionne l’industrie musicale

Basée sur la co-création musicale entre Aykonz, la nouvelle plateforme NFT est prête à révolutionner les communautés musicales avec l’un des rares concepts de performance live au monde à avoir développé des sessions de spectacles pour la scène urbaine. Les NFT, ou « non-fongible-token », sont un concept en vogue ces derniers temps car il offre une valeur unique et authentique aux objets non fongibles qui ne peuvent être copiés. Aujourd’hui, les NFT sont considérés comme l’avenir dans le monde de la musique, qui peut imposer certaines limites à différents niveaux et contraindre les artistes dans leur processus de création artistique. En achetant des NFT, les amateurs de NFT peuvent désormais participer à la dissolution d’un écosystème obsolète qui ne répond pas aux besoins actuels des artistes et créateurs.

Le jeune entrepreneur de l’industrie musicale, Youssef El Aouam, se lance dans un nouveau défi dans le web 3 avec le projet Aloha Metalive . Une approche disruptive de l’industrie qui se définit comme une action de support aux artistes et créateurs, et une opportunité d’investissement pour la communauté.

Lire aussi | Révolution digitale. Voici les tendances d’investissement prévues pour 2022

Aloha Live, le début d’une collaboration musicale à succès

Aloha Live offre une plateforme de live shows dans lesquels des artistes sont invités à interpréter leurs titres à succès dans un cadre acoustique, soutenus par un mélange diversifié de musiciens qualifiés dont la synergie musicale forme l’Aykonz. Ces performances live ont pu atteindre une notoriété qui dépasse les frontières terrestres du petit village où l’aventure a démarré. Aloha METALIVE est unique en ce sens puisqu’il s’agit de la première plateforme de session de performances live du NFT et du Metaverse.

En matière de consommation musicale, la mise en place de ce modèle NFT est assez novatrice car elle assure une contribution financière, l’accès à une communauté exclusive et une immersion dans la vie des artistes. De plus, les membres du club Aloha Metalive ont accès à certains éléments tels que des showcases, des sessions en studio, de la production musicale, des pensions et des excursions dans des résidences musicales dans des pays exotiques à travers le monde, du réseautage, et un revenu financier sûr et stable. Une méthodologie semblable au crowdfunding, sauf que la communauté a effectivement accès à un retour sur investissement et détient une force de proposition dans le processus de la production musicale.

Lire aussi | Blockchain et NFT. Les technologies du nouveau monde numérique expliquées par Reda Hachimy

Trois niveaux d’investissement

La collection des NFT « Aloha Metalive » propose trois niveaux d’investissement:

–Le niveau Commun: si vous possédez un niveau commun NFT d’Aloha Live, vous pourrez assister en avant-première aux concerts d’Aloha et être directement intégré dans la communauté restreinte d’amateurs de musique et d’artistes, tout en ayant un droit de vote ultime et un revenu passif, en plus d’avoir accès à plusieurs goodies gratuits et au Festival Aloha.

–Le niveau rare: ce niveau permet d’avoir les mêmes bénéfices que le niveau commun en plus d’une quote-part des bénéfices sur le projet DAO et des master classes de production, de chant et de processus créatif avec des producteurs connus et des intervenants de l’industrie musicale.

–Le niveau super rare: les bénéfices de ce niveau sont également cumulatifs avec les avantages des deux niveaux précédents, en plus de redevances de diffusion sur les productions Aloha Live, Youtube et les plateformes de diffusion. L’investissement reçoit également 5% de gains sur la vente de billets de tournée en direct.

Le concept Aloha Metalive cherche à renforcer les liens entre les artistes et leurs communautés et de développer un nouveau business-modèle avec moins d’intermédiation. L’équipe du projet est composée d’artistes et d’experts en blockchain, avec un seul but en ligne de mire: créer une communauté Aloha Metalive autosuffisante, capable d’atteindre l’autogouvernance sous la forme d’une DAO, chaque nouveau lot de NFT étant décentralisé et entièrement dépendant de la communauté investie.