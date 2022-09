WhatsApp annonce des failles de sécurité sur son application mobile

WhatsApp a publié une mise à jour pour corriger deux vulnérabilités d’exécution de code à distance affectant son application mobile. Les versions concernées sont WhatsApp pour iOS et Android version antérieure à 2.22.16.12, et WhatsApp Business pour iOS et Android version antérieure à v2.22.16.12.

La première faille affecte le composant « WhatsApp Video Call Handler », permettant à un attaquant d’exploiter la vulnérabilité pendant un appel vidéo d’un utilisateur ciblé, et de prendre le contrôle complet de son application WhatsApp. Tandis que la seconde faille affecte le composant « WhatsApp Video File Handler », permettant à un attaquant d’exploiter la vulnérabilité en envoyant un ficher vidéo conçu spécialement à un utilisateur ciblé, et en convainquant l’utilisateur de le lire.

Ainsi, afin de mieux sécuriser votre compte WhatsApp contre d’éventuelles menaces, des mesures peuvent être prises, entre autres : Activer la vérification en deux étapes pour sécuriser son compte WhatsApp, imprimer l’empreinte digitale ou activer la reconnaissance faciale, éviter d’enregistrer les informations dans le cloud, éviter de télécharger des fichiers et des médias sans vérification et sans protection, désactiver le téléchargement automatique des médias (photos et vidéos) dans le téléphone, contrôlez qui peut vous ajouter à des groupes, ou encore des messages et du contenu qui disparaissent de WhatsApp.