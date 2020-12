WhatsApp : nouvelle fonctionnalité ajoutée à la version Desktop

L’application de messagerie instantanée travaillait depuis environ deux ans sur la mise en place d’appels sur WhatsApp Web/Desktop (une connexion avec le téléphone est toujours nécessaire). La fonctionnalité sera prochainement disponible, rapporte wabetainfo.com.

WhatsApp envisageait de proposer des appels bêta vocaux et vidéo. Depuis quelques jours, certains utilisateurs voient le bouton d’appel dans l’en-tête de chat sur WhatsApp Desktop.

Ainsi, lorsque l’utilisateur reçoit un appel de WhatsApp Web/Desktop, une fenêtre distincte s’affiche dans laquelle il peut accepter ou refuser l’appel entrant :

Un espace dédié est disponible pour afficher l’appel en cours :

WhatsApp déploie des appels bêta pour des utilisateurs spécifiques. Puisqu’il s’agit d’une fonctionnalité bêta, elle est disponible que pour très peu de gens. Chaque jour, de plus en plus d’utilisateurs reçoivent cette activation et, à l’heure actuelle, WhatsApp Desktop a une priorité plus élevée. La fonction sera disponible en 2021.