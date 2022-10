WhatsApp. Panne mondiale de la messagerie instantanée, ce mardi 25 octobre

Le service de messagerie WhatsApp faisait face ce mardi matin, depuis 9 heures environ, à des problèmes techniques. L’application ne fonctionne plus auprès d’utilisateurs du monde entier.

Impossible d’envoyer un message sur WhatsApp. La messagerie instantanée est victime d’une panne dans le monde entier. L’origine de la panne en question reste inconnue. À l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, le réseau social est encore indisponible pour les usagers. La messagerie a confirmé, dans un communiqué, la panne technique et a dit « œuvrer pour restaurer WhatsApp pour tout le monde le plus rapidement possible ».