WILMACO enregistre ses premières ventes

Alors que son avenir capitalistique est encore flou depuis le désengagement du Singapourien WILMAR du capital de COSUMAR (maison mère à 55% du capital de Wilmaco), la mise sur rails de celui qui deviendra bientôt le premier producteur marocain d’huile de palme, est sur la bonne voie.

Six ans après la création de Wilmaco sous la houlette de WILMAR en association de son ex-filiale Cosumar, cet opérateur industriel vient de lancer sur le territoire marocain la commercialisation de compounds industriels et produits à usage cosmétique….en attendant l’entrée en lice de l’unité majeure de son complexe industriel de Casablanca, à savoir celle de la production de la graisse hydrogénée (huile de palme soumise à un processus d’hydrogénation).

Cette entrée en production séquencée permet à Wilmaco de réduire les pertes de démarrage qui ont totalisé plus de 70 millions de dirhams à fin 2024, ce qui a déjà laminé presque la moitié des fonds propres initiaux de 150 millions de dirhams apportés progressivement par les deux actionnaires. Selon des sources proches de la joint-venture dont le capital est toujours partagé entre WILMAR et COSUMAR, quand l’unité de la graisse hydrogénée tournera à plein régime, WILMACO pourrait facilement dépasser la barre du milliard de dirhams en ventes annuelles, sachant que les capacités mises en place sont destinées non seulement au marché marocain (en substitution aux importations), mais également à celui de l’export essentiellement en Afrique.

Rappelons, que depuis la sortie du numéro deux mondial du négoce de sucre et d’huile de palme du capital du leader marocain de la production sucrière, une première opération de décroisement d’actifs entre les deux partenaires s’ensuivit en fin décembre 2023 avec la cession par Cosumar à WILMAR des 43,3% de la société saoudienne Durrah Advanced Development Company (Durrah). Celle de Wilmaco a été repoussée sans explications entre les deux parties. A suivre !