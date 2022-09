Wizz Air lancera à partir de Londres deux nouvelles lignes de plus vers le Maroc

Les départs sont programmés mardi, jeudi, samedi et dimanche, en concurrence avec easyJet, Ryanair et TUI Airways. Le même jour, Wizz Air inaugurera une rotation quotidienne entre Londres-Gatwick et Marrakech-Menara, face cette fois à British Airways, Royal Air Maroc et les trois mêmes low cost easyJet, Ryanair et TUI Airways.

Jusque-là, la compagnie hongroise n’avait pas desservi Agadir, mais elle propose déjà trois routes vers Marrakech (depuis Varsovie, Milan-Malpensa et Rome). Ses avions se posent en outre à Casablanca-Mohammed V, en provenance de Londres-Luton, Milan, Rome et Venise.

Outre les deux nouvelles routes sur le Maroc, la compagnie hongroise compte lancer, dans le cadre de son programme hivernal, sept autres qui seront opérées entre le 30 octobre et le 17 décembre au départ des aéroports de Gatwick et de Luton. Ainsi, elle propose de Gatwick à Charm el-Cheikh (Égypte), Vérone (Italie), Grenoble (France), et de Luton à Tallinn (Estonie), Hurghada (Égypte), Prague (République tchèque) et Charm el-Cheikh (Égypte).