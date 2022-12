WM Power ranking 2022 : Le Maroc 10è meilleure équipe au monde

Les Lions de l’Atlas auraient progressé de 12 places selon un dernier classement effectué par le magazine Goal. Le Maroc serait ainsi propulsé en 10è position, d’après ce dernier classement qui tient compte de l’exploit des amis de Hakim Ziyech, réalisé en phase de poules de la Coupe du Monde Qatar 2022.

La sélection marocaine de football serait classée 10è meilleure équipe au monde, selon un dernier classement de Goal, publié avant le dernière journée du 1er tour. Les hommes de Walid Regragui auraient progressé de la 22ème à la 10è position grâce à leur excellente prestation dans un groupe relevé qui comprend les deux équipes ayant occupé les 2è et 3è marches du podium de la dernière Coupe du monde Russie 2018, la Croatie que le Maroc a tenue en échec (0-0) et la Belgique qu’il a battue (2-0) avant d’achever sa chevauchée remarquable par une victoire contre le Canada (2-1) et prendre le lead du groupe F avec 7 points.