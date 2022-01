World Bank : « Avec la normalisation de la production agricole, la croissance du PIB devrait ralentir à 3,2 pour cent en 2022 »

Après un choc sans précédent en 2020, le Maroc entre dans une phase de normalisation avec l’atténuation de la pandémie de COVID-19, la reprise du secteur agricole et celle de la demande extérieure.

Après la vague de contagions qui s’est substituée au cours de l’été 2021, le nombre de cas de COVID-19 a nettement diminué à l’automne, reflétant le succès de la stratégie sanitaire et de la campagne de vaccination du Gouvernement. Dans ce contexte plus favorable, la croissance devrait atteindre 5,3 % en 2021, soutenue par un fort effet de base, une performance agricole extraordinaire suite à une pluviométrie abondante, et le dynamisme de certaines exportations. Toutefois, la reprise reste incomplète et asymétrique.

Du côté de la demande, la consommation des ménages est nettement supérieure à l’investissement, tandis que, du côté de la production, l’activité reste modérée dans le secteur des services, notamment dans l’importante industrie touristique marocaine. Le fort rebond de la production agricole a entraîné une baisse du chômage dans les zones rurales, tandis que l’amélioration dans les zones urbaines a été reportée au troisième trimestre de 2021. En outre, le choc de la COVID-19 a affecté les femmes plus que les hommes, entraînant une baisse marquée de leur participation au marché du travail. La pauvreté a augmenté en 2020, mais les programmes gouvernementaux de transferts monétaires ont modéré l’impact de la crise. Il est peu probable que le Maroc retrouve les niveaux d’activité économique et d’emploi d’avant la pandémie avant 2022.