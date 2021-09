World Benchmarking Alliance. Le Groupe OCP classé 4ème mondial

À l’occasion de la publication de son Benchmark sur le secteur mondial de l’alimentation et de l’agriculture 2021, l’organisme international de la World Benchmarking Alliance a positionné OCP à la 4ème place de son classement sur un ensemble de 350 entreprises, reconnaissant ainsi ses performances en matière d’alimentation et d’agriculture en comparaison à ses pairs, sur des sujets clés.

La WBA est une organisation internationale à but non-lucratif, qui agit en tant qu’organisme indépendant et rassemble des institutions mondiales, régionales et locales, ayant pour objectif de développer des indices de référence et accompagner les entreprises dans la réalisation des ODD. Ces repères sont soutenus par les meilleures données scientifiques existantes, tout en tirant parti des normes et standards internationaux œuvrant pour la transformation des entreprises pour atteindre les ODD.

Le Benchmark de l’alimentation et de l’agriculture crée par la WBA, a adopté en ce sens, une approche holistique de la transformation des systèmes alimentaires, en évaluant les entreprises tout au long de la chaîne de valeur alimentaire sur un large éventail d’indicateurs dans quatre domaines de mesure : gouvernance et stratégie, environnement, nutrition et inclusion sociale.

En conséquence de quoi, le Groupe OCP a décroché la première place du classement sur le segment de l’«Agriculture», mais s’est également démarqué sur plusieurs critères de notation, notamment en lien avec la stratégie environnementale du Groupe et ce, grâce à ses objectifs à long terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et de la consommation d’eau. En effet, et depuis plusieurs années, le groupe implémente une stratégie qui lui permet de renforcer son statut de producteur d’engrais parmi les plus durables au monde et répondre ainsi aux objectifs du développement durable (ODD) fixés par l’ONU.

Le Groupe s’est fixé plusieurs objectifs ambitieux en lançant le programme « Économie Circulaire » au sein de sa « Sustainability Platform » dont l’approche vise à créer une dynamique verte, ainsi qu’à favoriser la symbiose avec l’écosystème industriel et les communautés. Il s’agit entre autres, de couvrir 100 % des besoins en eau par des sources d’eau non conventionnelles d’ici 2030 et de réduire de 5 % la consommation spécifique d’eau dans le traitement d’ici 2024.

L’organisme international a également reconnu les efforts du Groupe en matière de leadership et d’inclusion sociale avec l’implémentation de ses programmes phares, à l’instar des « Agriboosters » ou encore « Al Moutmir » visant à améliorer la productivité et l’accès aux marchés des agriculteurs et proposent des solutions de bout en bout de la chaîne de valeur.

Les résultats du benchmark démontrent que le Groupe OCP répond aux critères de performance les plus élevés du référentiel sur l’alimentation et l’agriculture, à l’instar des de deux notations des agences internationales Vigeo Eiris et Sustainalytics, respectivement spécialisées dans l’évaluation de la performance en sustainability et dans l’identification des niveaux de risques ESG (Environnement, Social et Gouvernance) et dont le Groupe a fait l’objet.

Pour rappel, le Groupe OCP n’en est pas à sa première initiative et avait déjà rejoint en 2019 le World Business Council for Sustainable Development (WBCSD, Conseil mondial des entreprises pour le développement durable), une association internationale regroupant plus de 200 multinationales avant-gardistes agissant en faveur du développement durable. La mission du Conseil Mondial des Entreprises pour le Développement Durable (WBCSD) est d’accélérer la transition vers un monde durable en rendant plus performantes les entreprises qui font du développement durable leur fer de lance.

OCP dénonce le reportage de France Télévisions

Sur un autre volet, le groupe OCP a dénoncé un reportage à charge et entend rétablir les faits. Le documentaire en question impute au groupe OCP, ainsi qu’à la filière des engrais dans son ensemble, la responsabilité de faits de pollution et de « contamination ». Outre le recours à des méthodes et des arguments biaisés, le groupe OCP déplore un parti pris contre les engrais phosphatés, une succession de raccourcis hasardeux et de multiples contre-vérités scientifiques.

Sur le cadmium en particulier, objet principal du documentaire, le journaliste a éludé des évidences scientifiques, ainsi que des résultats de sa propre enquête infirmant la thèse qu’il défend. De surcroît, le consensus scientifique actuel ne suggère pas de corrélation entre l’utilisation des engrais phosphatés et l’exposition alimentaire au cadmium et établit que les principaux facteurs d’exposition ne sont pas liés aux engrais. En tout état de cause, le groupe OCP répond rigoureusement aux réglementations internationales les plus exigeantes en la matière.

Par ailleurs et contrairement à ce que prétend le documentaire, OCP a répondu avec diligence et précision à toutes les questions adressées par le journaliste et a proposé de lui adresser tout élément complémentaire utile à la parfaite information du public.

Le groupe OCP tient à rappeler qu’il accorde une place prépondérante au développement durable et travaille sans relâche à minimiser l’empreinte environnementale de son activité, comme en témoignent sa performance environnementale, son engagement constant auprès des communautés locales, et les notations ESG récemment obtenues.

Devant le caractère infondé des allégations formulées à son encontre, le groupe OCP a adressé un courrier au Comité d’Éthique de France Télévisions contestant point par point les allégations et les manquements du reportage.