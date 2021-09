World Mayor Award. Le maire de Rotterdam d’origine marocaine primé

Le World Mayor Award (Prix mondial des maires) 2021 a été décerné à Ahmed Aboutaleb pour son engagement à traiter tous les citoyens comme des « Rotterdamois », quelles que soient leurs origines.

Ahmed Aboutaleb, l’un des maires les plus anciens et les plus respectés d’Europe, dirige la ville de Rotterdam depuis 2009 avec courage, patience et humilité. Il se décrit parfois en plaisantant à moitié comme le secrétaire général des Nations Unies de Rotterdam. Le nom néerlandais pour « maire » est « burgemeester » (maître des citoyens) mais la plupart de ses concitoyens se réfèrent au maire Ahmed Aboutaleb comme « burgervader » (père des citoyens).

Pour rappel, le World Mayor Award est une récompense annuelle accordée par City Mayors. Elle s’adresse aux maires du monde entier. Elle est basée notamment sur la qualité avec laquelle les maires sont au service de leurs administrés (bien-être, etc.) mais aussi sur leur contribution au développement des villes, nationalement et internationalement.