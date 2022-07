XD Innovation et NTS Technics s’allient pour construire une plateforme nearshore/offshore à partir du Maroc

XD Innovation, un fournisseur mondial de solutions d’ingénierie numérique et de fabrication intelligente, et NTS Technics, un fournisseur mondial de services d’ingénierie, scellent un partenariat stratégique pour construire une plateforme nearshore/offshore à partir du Maroc. L’objectif est de fournir des services « au meilleur coût » aux clients industriels mondiaux dans de multiples secteurs, notamment l’aérospatiale, l’automobile, les chemins de fer, la marine et d’autres industries manufacturières de haute technologie.

XD Innovation et NTS Technics viennent de signer un partenariat stratégique pour accélérer la fourniture de services d’ingénierie et de fabrication numériques nearshore.

Lire aussi | Investissements américains au Maroc. Mohcine Jazouli reçoit une délégation de l’agence DFC

Soutenu par l’Agence Marocaine pour le Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) et le Ministère de l’Industrie et du Commerce, ce partenariat stratégique vise à permettre à XD Innovation et NTS Technics de combiner leurs expertises respectives dans les domaines de la gestion du cycle de vie (PLM), l’ingénierie des systèmes basés sur des modèles, la fabrication intelligente et l’assistance globale à la R&D pour offrir des services de classe mondiale aux clients mondiaux.

« Ce partenariat soutient avec succès notre modèle commercial de services d’ingénierie et nous permettra d’offrir des services complémentaires à une clientèle diversifiée en tirant parti de l’emplacement stratégique du Maroc, de l’accès à une main-d’œuvre talentueuse et à des écosystèmes industriels bien établis », a assuré Mohamed Serraji, président et CEO de NTS Technics .

Lire aussi | Casablanca. Arrêt de circulation du tramway sur une partie de la ligne T1

« Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat avec NTS Technics qui nous permet d’étendre nos services nearshore et de reproduire le succès que nous avons eu avec ce modèle commercial au Mexique en soutenant les clients américains. L’emplacement stratégique du Maroc ainsi que sa main-d’œuvre hautement qualifiée nous permettront d’offrir des services au meilleur coût à nos clients européens », a ajouté Soufiane Elaamili, président et CEO de XD Innovation.