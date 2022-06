Le sud-coréen XIMIVOGUE renforce sa présence sur le marché marocain

La marque de franchise de mode rapide XIMIVOGUE, basée en Corée du sud, se renforce au Maroc avec l’ouverture de deux nouveaux magasins.

XIMIVOGUE annonce de nouvelles ouvertures dans le royaume pour élargir sa présence et renforcer son positionnement sur le marché. « XIMIVOGUE a réussi son entrée sur le marché marocain et a ouvert deux nouveaux magasins en seulement un mois », précise le top management, ajoutant que le Maroc, cinquième plus grande économie africaine, jouit d’une grande influence à la fois en Afrique et au Moyen-Orient.