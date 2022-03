Yasmine Immobilier lance la commercialisation de son premier parc industriel durable

Acteur de référence de l’immobilier au Maroc, Yasmine Immobilier vient fraîchement de lancer la commercialisation de son premier parc industriel privé et durable à Casablanca. Un projet réalisé dans le cadre du Fonds des Zones Industrielles Durables, en partenariat avec le Ministère de l’Industrie et du Commerce & le Millenium Challenge Corporation, et qui a nécessité une enveloppe budgétaire de 100 MDH.

Situé idéalement à Bouskoura, en plein cœur de la commune de Rmel El Hlal, non loin de Sidi Maârouf et de l’autoroute d’El Jadida, ce parc offre une connectivité idéale pour les opérateurs industriels soucieux de relier leurs activités aux infrastructures portuaires et aéroportuaires. Composées d’un local usine de 600 m² à 2 800 m² avec 6,5 m d’hauteur libre ainsi que d’un espace de bureaux de 150 à 200 m², les 22 unités industrielles permettent aux entreprises qui le souhaitent de louer une usine aux normes techniques et environnementales modernes pour développer leur activité.

«Afin de faciliter le quotidien des entreprises, Tawfik Jadida mettra en place un club des industriels permettant d’assurer une bonne gestion de la zone sur les questions de transport collectif, de gestion de déchets, de besoins spécifiques des industriels», à souligné durant la conférence de presse dédiée à cet événement Omar Berrada.

Et le Directeur général adjoint de Yasmine Immobilier d’ajouter : «ce projet accueillera aussi un espace de formation destiné aux jeunes de la zone de Rmel El Hlal dans le domaine du génie électrique et du génie climatique». Faut-il souligner que ce centre a pour objectif d’aider les jeunes à s’insérer professionnellement au sein du parc industriel au travers des stages, CDD et autres CDI. De plus, le parc offrira un espace de restauration avec une tarification accessible aux employés de la zone.

A noter que dans le cadre de sa politique de promotion de l’entrepreneuriat féminin, Tawfik Jadida s’engage à mettre en place des conditions préférentielles pour les entreprises dirigées par des femmes et dont l’effectif est constitué de plus de 40% de femmes.

Aussi, les promoteurs de ce parc immobilier demande aux entreprises locataires de s’engager à promouvoir l’inclusion des jeunes dans leur processus de recrutement. Concrètement pour pouvoir s’y installer, les entreprises devront fournir une description de leurs activités et s’engager à respecter des normes environnementales, ainsi qu’encourager l’inclusion sociale des jeunes et des femmes dans leurs recrutement.

Sans compter que les entreprises les plus à même de pouvoir s’intégrer dans cette vision de durabilité seront alors retenues pour s’installer dans le parc industriel Tawfik Jadida. Faut-il préciser qu’à travers ce dernier, le groupe Yasmine Immobilier met en exergue son engagement envers les conceptions qui allient qualité et durabilité.