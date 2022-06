YouGov analyse les motivations de voyage de la génération Z

Les données montrent que la propension à voyager au cours des 12 prochains mois est la plus élevée chez les 18-24 ans. Cette génération formera ses attitudes envers les voyages au cours des prochaines années, et il est extrêmement important pour les marques de voyages et les spécialistes du marketing d’apprendre à connaître et à suivre leurs préférences en matière de voyages, afin d’élaborer une stratégie gagnante ; les associations positives que les marques créent aujourd’hui se traduiront par un engagement, une confiance et des achats, aujourd’hui et dans les années à venir.

Ce rapport vise à comprendre la génération Z dans son ensemble, à explorer ce qui est important pour elle et ce qui la fait vibrer, à révéler ce que la génération Z attend du voyage et à identifier la meilleure façon de se connecter et de s’engager avec cette future génération de voyageurs.

La génération Z représente un peu plus d’un quart de la population mondiale, soit 2 milliards de personnes dans le monde. Représentant une proportion non négligeable de la population mondiale et de la future main-d’œuvre, ils façonneront les voyages de demain. Il est donc important de comprendre les préoccupations et les motivations des voyageurs de la génération Z pour aider les marques de destination et de voyage à mieux se connecter avec cette cohorte souhaitable et à identifier comment ces attitudes et comportements façonneront le secteur mondial du voyage.

Voici les constats les plus importants que l’on peut tirer du rapport:

-Les0 jeunes de la génération Z sont généralement des jeunes qui vont commencer un premier emploi ou viennent de finir le lycée ou l’université

-L’environnement et l’importance donnée par les gouvernements au changement climatique fait partie de leurs premières préoccupations

-63% de cette population s’inquiète des fois du temps qu’ils passent sur les réseaux sociaux

-C’est une génération instruite au courant des évènements et manifestations Lifestyle à proximité, ils aiment bien lire des livres également à l’encontre de ce qu’on peut penser

-La génération Z a au moins un voyage de prévu pour les 12 prochains mois

-Les risques sanitaires et l’offre prix sont les deux premiers obstacles au voyage pour cette génération

-40% de cette population préfère un hôtel standard de 3 étoiles ou moins

-Bien que le prix soit un obstacle plus important pour les membres de la génération Z, ils sont ouverts à des expériences plus haut de gamme dans leur répertoire de types d’hébergement. Les destinations et les voyagistes doivent donc proposer une grande variété d’options d’hébergement à la génération Z, en tenant compte du budget, l’unicité et les offres d’hébergement haut de gamme

-Le top 3 des types de séjours préférés sont : l’éco-tourisme ou les programmes de volontariat, les évènements artistiques et les circuits d’aventure

-Ils cherchent des expériences uniques qui représentent la culture du pays de destination, préfèrent les logements avec une charte environnementale et préfèrent dépenser leur budget auprès d’opérateurs touristiques locaux

À mesure que les jeunes adultes de la génération Z grandissent et rejoignent la population active, commencent à percevoir des salaires stables et à disposer d’un revenu disponible, leurs préférences et leurs attitudes vont se consolider au fil du temps. Pour les spécialistes du marketing dans le secteur du voyage, il est très important de comprendre comment cette génération réagit à différents leviers tels que le prix et l’objectif de la marque, afin de maximiser leurs efforts d’investissement autour de ce qui compte le plus pour la génération Z. En particulier pour les spécialistes du marketing, il sera absolument nécessaire de comprendre comment s’engager avec cette cohorte de voyageurs. Ils sont sociables, veulent être divertis, et attendent de la personnalisation et des offres uniques sur mesure. Construire des associations de marques fortes et positives est un effort à long terme, et avec la génération Z, c’est maintenant qu’il faut commencer !