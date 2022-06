Youssef Ahouzi : « La sécurisation de la Supply Chain devient aujourd’hui un enjeu majeur »

Initiée par PortNet S.A, cette rencontre a été l’occasion de mettre en lumière les différents enjeux de la digitalisation des processus de la supply chain ainsi que le rôle des guichets uniques qui apportent une réelle valeur ajoutée aux opérateurs économiques dans leurs démarches à l’international. S’exprimant à cette occasion, le directeur général de PortNet S.A, Youssef Ahouzi, a souligné que la sécurisation de la Supply Chain, et en particulier des approvisionnements, des transports, d’entreposage et de stockage, constitue actuellement un enjeu majeur, rappelant l’énorme pression subie par les chaînes d’approvisionnement, au vu de la globalisation des échanges et de la complexification des flux de marchandises.

Le rôle des guichets uniques et la transformation digitale en matière d’efficience et d’efficacité de la chaîne logistique ont été au menu des « Rencontres du Digital by PortNet » organisées, mercredi à Casablanca, dans le cadre de la 9ème édition du Salon International du Transport et de la Logistique pour l’Afrique et la Méditerranée (Logismed).

Le défi principal est à la fois de maintenir, de consolider et d’accélérer les efforts collectifs visant la facilitation des échanges transfrontaliers pour permettre l’intégration efficace et efficiente de la supply chain à l’international, a-t-il expliqué. Et d’ajouter que la mise en place de systèmes communautaires tels que les port community systems, cargo community systems et guichets uniques virtuels ainsi que l’utilisation des nouvelles technologies, constituent un véritable levier pour l’optimisation et la maîtrise de la complexité et la multitude de flux et d’acteurs dans le commerce transfrontalier.

« Le Guichet Unique PortNet, au vu de sa gouvernance communautaire et du caractère collaboratif de ses services digitaux et sa couverture intégrée des processus du commerce extérieur, est devenu, en quelques années, un modèle et une référence internationale dans la mise en place de guichets uniques pour le commerce extérieur et le port communautaire et systèmes logistiques », s’est réjoui M. Ahouzi.

Pour sa part, Niema Lemzabi, Directrice Supply Chain, Groupe Label’Vie, a mis en avant les transformations subies par la chaîne logistique sur fond de digitalisation accrue, impliquant un réel besoin en termes de nouvelles compétences et de la mise en place de plans de formation adaptés. Ainsi, un véritable plan de Change Management s’impose afin que cette transition du Supply chain se fasse dans les meilleures conditions, a-t-elle ajouté, notant que l’humain demeure un acteur essentiel, peu importe le niveau de digitalisation de l’entreprise. « Le challenge est la capacité de l’entreprise et des individus à accueillir le changement et en faire un vrai levier de transformation et de compétitivité », a-t-elle fait valoir. Évoquant les prérequis pour une digitalisation réussie, Mme Lemzabi a mis l’accent sur l’importance de fiabiliser les processus et produire une data de bonne qualité.

De son côté, Salim Quouninich, Directeur Cargo/VP Cargo du groupe Royal Air Maroc (RAM), a mis en exergue le rôle incontournable des compagnies aériennes au niveau des chaînes logistiques, rappelant à cet égard le positionnement du réseau Cargo RAM au niveau de l’Afrique de l’Ouest. A cet égard, M. Quouninich a relevé que le partenariat scellé entre RAM Cargo et PortNet SA a été très bénéfique dans le sillage de la crise, attribuant, ainsi, la résilience de RAM Cargo durant cette conjoncture à la dématérialisation de l’ensemble de la chaîne documentaire avec la communauté du fret aérien.

Mehdi Kettani, Président, Maroc Numeric Cluster, quant à lui, a affirmé que la transformation digitale des différents acteurs de l’écosystème requiert un accompagnement de l’Etat pour une montée en compétence rapide. La protection des données et la confiance font partie également des enjeux majeurs de la digitalisation, a-t-il dit, rappelant à cet égard la création de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP).

Les Rencontres du Digital by PortNet constituent l’occasion pour élargir le débat et offrir une plate-forme de discussion et de propositions avec l’implication de toutes les parties prenantes dans la sphère économique et institutionnelle. Placé sous le thème « la digitalisation, une simple évolution ou une nécessaire révolution dans un monde VUCA », Logismed 2022 s’est penché, du 14 au 16 juin, sur la digitalisation de la supply chain, une thématique révélatrice des grandes tendances du marché qui sera soutenue par un programme de conférences de haut niveau.

