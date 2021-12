Youssef Ahouzi prend la direction générale de PortNet S.A

Youssef Ahouzi a été nommé récemment par le Conseil d’Administration de la société, en tant que Directeur général de PortNet S.A., le Guichet Unique National de facilitation de l’ensemble des procédures du Commerce Extérieur du Maroc.

Avant cette nomination, il occupait le poste de Directeur général par intérim de PortNet S.A., qu’il a rejoint en 2015 en tant que Directeur des systèmes d’Information. Il a par ailleurs dirigé, en étroite collaboration avec les différents acteurs des secteurs public et privé, la mise en place et l’implémentation de plusieurs projets stratégiques permettant l’accélération de la digitalisation, la simplification des procédures portuaires et du commerce extérieur du Maroc via le Guichet Unique PortNet.