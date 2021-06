Youssef El Bari, nouveau Directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations

Youssef El Bari succède ainsi à Hicham Boudraa, qui a brillamment occupé la fonction de DG par intérim de cette agence jusqu’à sa nomination.

Youssef El Bari est le nouveau Directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Avant cette nomination, Il occupait le poste de Secrétaire Général du Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique depuis 2017. Ce dernier a également occupé plusieurs fonctions de direction au sein du Groupe OCP (qu’il a rejoint en 2009) notamment en tant que Directeur de la Stratégie ainsi que Directeur de l’Innovation Industrielle.

Il a débuté sa carrière professionnelle en 2004 chez Air Liquide, leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Il a, entre autres, géré de grands projets de développements industriels et des activités de production. Youssef El Bari est diplômé de l’École Polytechnique, et titulaire d’un Master d’Etudes Approfondies en Mathématiques Appliquées. Dans ses nouvelles fonctions, il aura pour mission de poursuivre la bonne dynamique dans laquelle se trouve l’AMDIE, qui est chargée de promouvoir les investissements nationaux et internationaux ainsi que l’exportation de biens et de services.

