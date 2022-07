Zakia Slaoui : « J’accompagne le développement des entreprises et des organisations en leur apportant mon expertise  »

Première femme marocaine experte internationale de l’ordre mondial des experts internationaux, Zakia Slaoui dirige le cabinet Key Coach qu’elle a fondé et qui accompagne le développement des organisations en se basant sur les forces et les ressources des entreprises, des hommes ou des systèmes. Avec plus de 20 ans d’expérience au compteur, Zakia Slaoui, experte aguerrie et rompue à la gestion de situations difficiles et conflictuelles au sein des entreprises, met toute son expertise au service du développement personnel des dirigeants afin de libérer tout leur potentiel dans le cadre de leur fonction. Elle dispose notamment d’une certification de CRESTRA Paris (Centre de Recherches Etudes Stratégiques), et est aussi certifiée par les ECPA (Editions du Centre de Psychologie Appliquée Paris), par Schuhfried Autriche (Première entreprise au monde en Psychologie d’Orientation) et par Mindvalley (Leader Mondial en Développement personnel).

Zakia Slaoui : J’accompagne le développement des entreprises, des hommes et des organisations en leur apportant mon expertise en tant que consultante spécialisée. Mes domaines de prédilection sont indéniablement le marketing de soi, mais aussi la facilitation en intelligence collective, le conseil et l’accompagnement interculturel, la formation et l’accompagnement managérial, le coaching individuel et collectif, entre autres… A ce jour, j’ai eu la chance d’accompagner plus de 5000 cadres dirigeants à travers des opérations d’encadrement professionnel et personnel. J’ai également cumulé plus de 1500 jours de formations, d’animation de séminaires et de team-building et piloté plus de 2000 opérations d’outplacement & d’Assessment au profit des TPE, Stratup, entreprises nationales, africaines et multinationales.

Challenge : D’où vient votre profonde maîtrise du monde de l’entreprise ?

J’ai à mon actif une expérience de plus de 20 ans en tant que manager au sein d’entreprises de dimension internationale, à l’instar de Masen, d’Atos Origin, d’Unilog-Sofrecom, de Logica et de Manpower… Tout au long de ma carrière, j’ai eu la chance de travailler dans des structures très performantes et d’assumer des fonctions exigeantes, notamment dans le domaine des ressources humaines.

Cette longue expérience professionnelle m’a confortée dans l’idée selon laquelle le point de vue collectif des individus est la clé d’un travail efficace et réussi au sein d’une entreprise. Je suis profondément convaincue que la coopération et la responsabilisation du collectif donnent lieu à des performances accrues et facilitent le développement des talents de chacun, en vue d’obtenir des résultats optimaux.

Challenge : Parlez-nous un peu de votre formation?

Je suis certifiée par le CRESTRA Paris (Centre de Recherches Etudes Stratégiques), mais aussi par les ECPA (Editions du Centre de Psychologie Appliquée Paris), par Schuhfried Autriche (Première entreprise au monde en Psychologie d’Orientation) et par Mindvalley (Leader Mondial en Développement personnel).

Je suis également diplômée en Ressources humaines de UL Pasteur et de Richter France. Je suis en outre membre et première femme marocaine experte internationale en accompagnement des dirigeants et en changement organisationnel de l’ordre mondial des experts internationaux (OMEI – suisse).

Challenge : Que pouvez-vous nous dire sur le cabinet Key Coach que vous avez fondé et que vous dirigez ?

Le cabinet Key Coach (Rabat-Paris) accompagne les entreprises et les cabinets de conseil dans la gestion de leurs talents à travers une gamme complète et innovante de services dédiés. Key Coach met constamment à la disposition de ses clients Entreprises & Particuliers, ses meilleurs experts en plus de faire bénéficier sa clientèle de son vaste réseau de partenaires et de recruteurs reconnus tant au Maroc qu’à l’international.

Challenge : Comment se déroule le processus d’accompagnement interculturel prôné par votre cabinet ?

Avant de répondre à cette question, permettez-moi de poser une autre question : à qui s’adresse d’abord l’accompagnement interculturel ? A tout le monde ou presque en effet !

Il s’adresse aux particuliers, aux employés, mais aussi aux dirigeants d’entreprises qui souhaitent par exemple réussir plus rapidement, plus efficacement et sereinement leur nouvelle prise de poste et développer leur performance.

Maintenant, pour répondre à votre question, je dirais que ce processus repose sur une meilleure connaissance de soi, mais également sur une identification des différences culturelles entre sa propre culture et la culture spécifique de son entreprise. Scindé en deux parties, dont l’une est une formation interculturelle et l’autre un accompagnement individuel, ce processus permet au bénéficiaire de développer sa confiance en lui et d’apprendre à valoriser sa différence en maitrisant les techniques innovantes du « Marketing de soi ».