Zouhair Eloudghiri porté à la tête du Comité Exécutif de Dislog Group

Âgé de 53 ans, et père de 4 enfants, Zouhair Eloudghiri, résidant en Arabie Saoudite et diplômé de l’École Supérieure des Mines-France, possède 32 ans d’expérience dans le secteur des FMCG au sein de plusieurs multinationales: P&G, PepsiCo et Americana ainsi que dans d’autres groupes d’envergure régionales tels que: Savola, Naghi et A-Othman. «Avec Moncef et son équipe managériale, nous allons préparer une feuille de route pour une IPO d’envergure en 2024 inchallah », a réagi le nouveau Président du Comité Exécutif du Groupe qui opère dans les secteurs industriels des détergents, des produits nettoyants et eaux de javel, papier, couches bébé, biscuiterie, pharma et dermo cosmétique, chocolat et produits alimentaires bio liquides.

Fondé en 2005, Dislog Group est devenu leader marocain dans le secteur FMCG (Fast Moving Consumer Goods- produits de grande consommation) et santé.