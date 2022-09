L’espagnol Abengoa cède son usine de dessalement à Agadir

Lire aussi | Le Maroc devra importer 5 millions de tonnes de blé tendre en 2023

Le processus de cession a suscité l’intérêt de groupes industriels et de fonds d’investissement internationaux. Parmi les premiers, on trouve l’espagnol Acciona, qui est déjà présent sur le territoire nord-africain, et des entreprises françaises comme Engie. En revanche, d’autres opérateurs espagnols comme Aqualia, filiale de FCC, Sacyr et Lantania, sont restés sur la touche et ne manifestent aucun intérêt, selon les sources citées.

Abengoa, qui est en procédure d’insolvabilité depuis février 2020 (Abenewco 1 et 26 autres sociétés ont déposé une demande de procédure de pré-insolvabilité le 30 juin), favorise ainsi le désinvestissement de ses actifs après l’échec du plan de sauvetage, qui devait inclure une injection de 249 millions d’euros de la Sepi.