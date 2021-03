Africa Motors distribue de gros lots aux heureux gagnants de sa méga tombola

Africa Motors, filiale du groupe Auto Hall et distributeur de la marque DFSK, a organisé le 11 mars, la cérémonie de remise de prix de sa méga tombola au sein de son showroom situé au km 12 sur l’autoroute reliant Casablanca à Rabat. Les détails.

Dans une ambiance respectant les règles de précaution sanitaire en vigueur, Africa Motors a procédé à la remise de prix aux derniers heureux gagnants des gros lots de sa méga tombola. L’événement a été marqué par la présence de quelques membres du staff du groupe dont notamment Hamid Benkirane, Brand manager de DFSK. les lots distribués lors de ce tirage sont en effet d’une valeur plus importante que les précédents tirages. Le premier prix étant une voiture de luxe DFSK- Glory IX5 d’une valeur de 299.000 DH. Le deuxième lot est un SUV (de marque Glory) d’une valeur de 239.000 DH, et le troisième est un véhicule d’une valeur de 94.000 DH.

« Nous fêtons aujourd’hui, la clôture de la tombola que nous avons organisée depuis le 1er juin 2020 jusqu’à fin janvier 2021. De façon récapitulative, nous avons organisé quatre tirages au sort dans le cadre de cette tombola avec 90 gagnants au total dont 10 qui ont gagné des voitures de différents modèles », a expliqué Hamid Benkirane. « Nous profitons aussi de cette occasion pour lancer l’année 2021, qui a déjà commencé sous de bons auspices. Je tiens à souligner également que nous avons lancé une nouvelle tombola qui permettra à Africa Motors de distribuer 1 million de DH sur 10 mois. Donc, nous aurons chaque mois 10 gagnants qui empocheront 10.000 DH sur les 10 prochains mois à l’achat d’une voiture », a-t-il poursuivi.

Le Brand manager de DFSK a confié aussi que cette tombola a permis d’introduire davantage la marque DFSK auprès des ménages marocains. « La marque est aujourd’hui de plus en plus populaire et nos ventes augmentent de manière très significative. Cette tombola a été même un peu virale dans la mesure où les gens ont beaucoup interagi », a conclu Hamid Benkirane.