Agriculture solidaire. Aziz Akhannouch lance plusieurs projets dans la région de Marrakech-Safi

Le Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch, a procédé dans la province de Rhamna, accompagné du Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, au lancement d’un projet intégré de l’agriculture solidaire de plantation d’écotypes de cactus résistants à la cochenille à carmin. Le Chef du Gouvernement a également procédé à la visite d’un centre de relais pour la distribution de l’orge subventionnée et procédé au lancement de l’opération de vaccination et de traitement du cheptel.

Aziz Akhannouch, le Chef du Gouvernement, a lancé deux projets intégrés de l’agriculture solidaire sur une superficie totale de 4000 ha à Rhamna et El Kelaa des Sraghnas, portant sur la plantation de cactus résistant à la cochenille, la plantation de caroubier et le développement de l’élevage.

Dans le détail, il s’agit du lancement de deux importants projets de l’agriculture solidaire de nouvelle génération pour les provinces de Rhamna et d’El kelaa des Sraghna. D’un coût global de 70 millions de DH, ces projets ont pour objectifs la relance de la filière du cactus à travers la plantation d’écotypes résistants à la cochenille à carmin, l’amélioration et la diversification du revenu des bénéficiaires moyennant l’intégration de spéculations végétales et animales adaptées aux conditions locales et le développement de l’entreprenariat des jeunes.

Ce projet, qui se décline en plusieurs composantes, prévoit la plantation à terme de 4000 ha de cactus, la plantation de 1000 ha d’arbustes fourragers (Atriplex), l’aménagement de 8 points d’eau et la plantation de 400 ha de caroubier dédié aux petites agriculteurs. Il est prévu également la distribution de 300 ruches d’abeilles, l’installation de 2 unités de production d’orge hydroponique, l’installation d’une pépinière de production de plants d’espèces arboricoles et l’installation d’élevage de poulet beldi, ce qui permettra d’améliorer et de diversifier les revenus des petits agriculteurs bénéficiaires de ces projets. Ces projets prévoient la création de trois coopératives de services au profit des jeunes ruraux et la mise en place d’activités génératrices de revenu au profit des femmes.

Toujours dans le cadre de la composante relative à la préservation du capital animal, le Chef du Gouvernement, accompagné de Mohammed Sadiki, a procédé au lancement dans la commune territoriale Sidi Bouathmane, de l’opération de vaccination et de traitement du cheptel. L’enveloppe réservée par l’ONSSA à cette opération est d’environ 60 millions DH pour la région Marrakech-Safi. Elle porte sur un effectif de 350.000 bovins, 4,4 millions d’ovins et caprins et le traitement de plus de 157.000 ruches d’abeilles contre la varroase.

Aussi, dans la commune Nzalet Laadem – Province des Rhamna, Mohammed Sadiki a visité une unité moderne de production et de conditionnement d’œufs de consommation, réalisé dans le cadre du développement de la filière avicole, qui bénéficie d’un intérêt particulier dans le cadre de la stratégie Génération Green. D’un montant d’investissement de 462 millions de DH, il s’agit d’un projet intégré constitué de 3 unités de production des œufs, 2 unités de conditionnement et une unité de production d’aliments de volaille. D’une capacité de production annuelle de 324 millions d’œufs, cette unité permet la création de 175 000 journées de travail par an.