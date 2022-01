Agroalimentaire. Un centre d’innovation en la matière lancé à Meknès

Dans le cadre du plan « Génération Green 2020-2030 », le Maroc s’est doté d’un centre d’innovation agroalimentaire localisée sur la région de Meknès. Le CENAM Innovation est donc là pour appuyer les apprentissages agricoles du Maroc et à consolider ses connaissances dans le secteur.

La construction du centre a coûté 28 millions de Dirhams, et inclura un hall technologique d’une superficie de 765 m2, un laboratoire et six chambre froides. Le but étant d’intégrer les agropreneurs dans une dimension d’agriculture écologique, tout en appuyant leur formation et le développement de leurs compétences.