Air Arabia Maroc. Lancement d’une nouvelle liaison directe entre Oujda et Bruxelles

Air Arabia Maroc vient d’annoncer le lancement d’une nouvelle liaison directe à destination de Bruxelles et au départ d’Oujda, et ce, à partir du 15 novembre 2021.

Les clients de la compagnie pourront, au choix, réserver leurs vols à partir du site web d’Air Arabia, ou en contactant le centre d’appels, voire par l’intermédiaire des agences de voyages selon l’opérateur aérien. Dans le détail, deux rotations, l’une au départ d’Oujda (15h05) en direction de Bruxelles et l’autre de Bruxelles (14h40) vers Oujda, s’effectueront chaque lundi.

Lire aussi | Aérien. Le Canada rouvre les vols directs en provenance du Maroc

Même chose le vendredi où le vol au départ d’Oujda vers Bruxelles est programmé à 14h40 tandis qu’au départ de Bruxelles vers Oujda, les passagers décolleront à 10h50. À noter que ce sont des Airbus A320 qui effectueront toutes ses rotations.

Lire aussi | Aérien. TUI annule ses vols vers Marrakech et Agadir

Par ailleurs, Air Arabia Maroc rappelle à ses clients que le port du masque est obligatoire sur tous ses vols et que ces mêmes clients doivent auparavant s’enquérir des restrictions de voyage qui sont appliquées. Les informations au sujet de ces restrictions sont disponibles sur le site de la compagnie et sur les sites des autorités locales des pays de destination et de départ.