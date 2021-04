Arys Holding : un nouveau groupe de santé animale

Quelques semaines après avoir ouvert le capital d’IPV Santé Animale au groupe Best Financière, la famille Marsile réorganise ses activités dans la santé autour d’une holding faîtière. En effet, les héritiers de feu Dr Marsile Abbes, fondateur d’IPV Santé Animale, viennent de créer Arys Holding, une structure qui porte, désormais, leurs parts détenues directement jusqu’alors dans plusieurs PME.

Aussi, menée par Mehdi Abbes Marsile (actuel PDG d’IPV Santé Animale), la famille Marsile a-t-elle apporté à la nouvelle holding ses participations minoritaires dans IPV Santé Animale ainsi que dans la filiale de celle-ci, en l’occurrence Inive Pharma, le laboratoire vétérinaire agréé qui compte lancer une activité de production de vaccins et traitements pour animaux, dès 2022, ainsi que son bloc majoritaire dans Prothera Santé, une grossisterie pharmaceutique basée à Casablanca.

Lire aussi| L’israélien Mehadrin lorgne les avocats marocains

Pour l’instant, avec un capital de démarrage de plus de 37 millions de dirhams, Arys Holding limite son rayon aux actifs historiques de la famille Marsile, mais selon de sources proches de celle-ci d’autres investissements ne manqueront pas de suivre.

Rappelons qu’en février 2021, Best Financière, la holding de tête du groupe fondé et présidé par Zouhair Bennani (maison mère de Label’Vie), a pris une participation majoritaire dans IPV Santé Animale pour un montant non dévoilé, afin notamment de financer le lancement d’activité d’Inive Pharma. Quant au marché des médicaments pour animaux, il connaît un développement soutenu au cours des dernières années, notamment dans le sillage de la hausse de consommation de viandes par nos compatriotes, ce qui pousse bon nombre d’acteurs qui ne faisaient jusqu’alors que la distribution de tels produits à envisager de se lancer dans la production.

Lire aussi| Crise du Covid-19 : un autre opérateur du transport s’en va