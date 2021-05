Assurance : la branche « Non-Vie » enregistre une hausse de 6,3% à fin mars 2021

Le marché de l’assurance s’est globalement bien comporté sur les trois premiers mois de l’année 2021. Selon les données de l’ACAPS, les primes émises par les compagnies d’assurances et de réassurance se sont établies à environ 14,4 milliards de DH à fin mars 2021, soit une progression de 3,3% comparativement à la même période de l’année précédente. La branche « Non-Vie », pour sa part, a bien performé.



Les statistiques montrent ainsi que la branche « Non-Vie » a enregistré une hausse de 6,3% à plus de 9,31 milliards de DH. On apprend que cette performance est tirée, entre autres, par la progression du segment « Évènements catastrophiques » de 19% à 191,1 millions de DH. Les statistiques mensuelles du secteur publiées par l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS), montrent que, de son côté, la branche « Vie » a enregistré un repli de 1,8% à plus de 5,08 milliards de DH au terme des trois premiers mois de l’année, notamment sous le poids du segment « Epargne- Supports Dirhams » (-2,9%).

L’ACAPS signale aussi une hausse de 6,7% des primes de l’assurance automobile à 4,27 milliards de DH. De même, celles du transport ont enregistré une progression de 11,6% à 252,9 millions de DH. Le régulateur souligne aussi que les primes des accidents corporels se sont établies à près de 1,22 milliards de DH à fin mars, en hausse de 7,9%, alors que celles émises dans le cadre de l’assurance « Incendie » se sont chiffrées à 775,2 millions de DH, en progression de 25,8%. Aussi, en ce qui concerne les placements des compagnies d’assurances et de réassurance, ils ont augmenté de 1,7% à fin mars, avec un total de plus de 176,87 milliards de DH.

