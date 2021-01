Attijariwafa bank regroupe ses activités d’intermédiation boursière et de bourse en ligne

Le groupe bancaire vient d’opérer un regroupement de ses activités d’intermédiation boursière et de bourse en ligne.

Attijariwafa bank indique que l’objectif de cette opération est d’offrir une gamme complète de services boursiers à sa clientèle, précise le management, ajoutant que ce rapprochement s’inscrit dans la stratégie d’Attijariwafa bank de développement de sa relation avec les clients de la banque, à travers une offre digitale, intégrée et multicanale. « Dès janvier 2021, Attijari Intermédiation assurera les activités offertes par la plateforme en ligne Wafabourse.com et l’application mobile Wafabourse et assurera, pour l’ensemble des clients Wafa Bourse la gestion et l’exécution de leurs opérations en ligne », souligne le groupe bancaire.

Le management ajoute que ce rapprochement permettra également de consolider le leadership de la banque dans les activités boursières et d’assurer à la clientèle une qualité de service aux meilleurs standards internationaux. Rappelons que la plateforme de trading Wafabourse se décline dans une version web et une version mobile, et met à la disposition de tous les segments de clients de la banque une offre de produits spécialement étudiée pour leur permettre de fructifier leur épargne en toute simplicité.

