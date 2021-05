Bank Of Africa clôture la 3ème édition de SMART Bank

Bank Of Africa clôture la 3ème édition du programme national d’Open Innovation territoriale SMART Bank, un dispositif terrain réunissant l’ensemble des acteurs du territoire au profit du développement de l’économie locale. Trois projets ont été primés et 13 ont été validés pour accompagnement.

Le programme régional d’innovation «SMART Bank By Bank Of Africa» a été initié dans l’objectif d’accompagner les jeunes porteurs de projet et les jeunes startupers à proposer des solutions innovantes à fort ancrage territorial aux problématiques proposées par les différentes parties prenantes du dispositif à savoir les universités, les CRI, les entreprises clefs de chaque région ainsi que Bank Of Africa.

Basé sur des challenges régionaux et nationaux, le programme SMART Bank vise également à aider les jeunes porteurs de projets à accélérer le passage de l’idée au concept puis au prototype afin de tester concrètement l’impact des solutions proposées. À travers les différents «bootcamps», les jeunes porteurs d’idées ont bénéficié d’un programme d’accompagnement adapté intégrant des formations, du mentorat ainsi que l’échange avec des experts métiers. L’objectif est de contribuer à développer chez les différents participants un certain nombre d’attitudes, d’aptitudes et des compétences utiles pour mener à bien un projet entrepreneurial.

Au cours de cette 3ème édition, plus de 12.000 jeunes ont été sensibilisés à l’entrepreneuriat, près de 300 porteurs d’idées ont été accompagnés à travers plus de 100 heures de formation et 31 projets finalistes se sont confrontés au niveau national.

Par ailleurs, une cérémonie de remise des prix s’est tenue le 10 mai 2021. Lors de cette finale, 16 projets, sur les 31 finalistes, ont été validés par le jury pour accompagnement, dont 3 gagnants qui seront directement intégrés au réseau d’incubateurs «Blue Space de Bank Of Africa».

Le premier prix est revenu à un projet de bioconversion de déchets organiques en protéine et lipide de grande qualité pour l’alimentation animale en utilisant l’insecte. Le deuxième prix a été remporté par Green Watech. Ce projet propose des stations de traitement décentralisées à la fois écologiques, performantes et low-cost, destinées au traitement et réutilisation des eaux usées domestiques. Le troisième projet ayant remporté cette troisième édition est «Angel Eyes». Il s’agit d’une application dédiée aux personnes malvoyantes. Elle leur permet ainsi de passer des appels vidéo avec les personnes intéressées à les soutenir.

À ce jour, le programme SMART Bank a pu accompagner plus de 20 000 étudiants à travers ses trois éditions, sur l’ensemble du territoire national, renforçant ainsi le positionnement de Bank Of Africa. En tant que banque innovante et partenaire privilégié des jeunes, pour les soutenir dans leur lancée professionnelle, les aider à donner vie à leurs idées et leur faciliter l’intégration dans le marché du travail.

