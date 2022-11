Blockchain. BMCE Capital lance une solution inédite

Dans le cadre de sa transformation digitale, BMCE Capital a lancé une solution pionnière basée sur la blockchain pour le traitement d’opérations de gré à gré sur le marché financier (opérations monétaires, prêts/emprunts de titres, opérations fermes…). Baptisée BK TradeChain, c’est nouvelle plateforme est une application décentralisée de trading basée sur une blockchain Ethereum (opérant sans cryptomonnaies) et déployée en mode consortium entre les entités BMCE Capital Markets, BMCE Capital Gestion et BMCE Capital Solutions, indique un communiqué de la banque d’affaires du groupe Bank of Africa.

Grâce à cette solution évolutive dont les « Smart Contracts » mis en place dans « BK TradeChain », les opérationnels pourront avoir un traitement plus rapide et plus efficace de leurs opérations, au bénéfice de leurs clients finaux, tout en améliorant la prise en compte de leurs contraintes quotidiennes et en maintenant un niveau de sécurité optimal.



Avec le lancement de BK TradeChain, BMCE Capital poursuit sa longue tradition d’innovation sur le marché financier au bénéfice de ses clients et partenaires et ce, en capitalisant aujourd’hui sur des technologies de rupture telle que la blockchain.