Bourse de Casablanca. Un nouvel indice boursier conforme à la loi islamique en préparation

Dans son rapport d’activité 2021, publié récemment, la Bourse de Casablanca fait savoir que le projet de création de cet indice sera incessamment soumis au Conseil supérieur des Oulémas, la seule entité au Maroc habilitée à valider la conformité de l’indice. Cet indice permettra de mesurer la performance générale des entreprises islamiques (fonds d’investissement islamique, banque et société d’assurance islamique…) cotées en bourse. « A ce jour, les travaux sont bien avancés pour la mise en place d’un indice conforme aux préceptes de la charia. Il servira de benchmark pour l’industrie de gestion participative des fonds d’investissement, et favorisera l’essor des contrats d’assurance Takaful en faveur de la Mourabaha immobilière », a indiqué Ahmed Arharbi, directeur des opérations de marché à la Bourse de Casablanca, à l’agence Ecofin qui précise qu’aucune date n’a été avancée quant à son lancement de cet indice.

En plus de ce nouvel indice, la Bourse de Casablanca a indiqué qu’elle réfléchissait, avec son comité scientifique, à la mise en place de nouveaux indices qui compléteront et harmoniseront la nouvelle génération de sa gamme d’indices en faveur des acteurs de la place, selon Ecofin.

Au terme de l’année 2021, deux indices de référence du marché boursier marocain que sont le MSI 20 (Morocco Stock Index 20) qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides cotées à la Bourse de Casablanca, et le Morocco All Shares Index (MASI) ont affiché des performances en hausse. Le MASI a clôturé l’année avec une performance en hausse de +18,4% et le Morocco Stock Index 20 avec une performance de +17,4%.

Pour leur part, la quasi-totalité des indices sectoriels ont enregistré des performances positives allant jusqu’à une hausse de près de 180 % pour l’industrie pharmaceutique. L’indice boursier MSI 20 a été lancé en décembre 2020 par la Bourse de Casablanca en collaboration avec le comité scientifique des indices.