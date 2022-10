Bovins. Les droits à l’importation suspendus pour assurer l’approvisionnement en viande rouge

Suite à l’adoption par le gouvernement, le 19 octobre, d’un projet de décret portant sur la suppression des droits de douane sur les achats sur le marché mondial, de bovins domestiques d’un poids minimal de 550 kg, la Douane vient d’en fixer les modalités d’application via une circulaire.

Dans un contexte où la sécheresse qui frappe actuellement le Royaume et a fait flamber les prix de l’alimentation animale et pénalisé l’appareil de production, la pénurie de viande rouge, tant redoutée par les consommateurs et les professionnels, semble écartée.