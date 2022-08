CAN Maroc U23. Le tirage au sort des éliminatoires prévu ce jeudi 18 août

La Coupe d’Afrique des Nations U23 TotalEnergies (Maroc-2023) est prévue en juin 2023 dans le Royaume et servira de tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques d’été (JO Paris-2024), ajoute la CAF.

Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations de football des moins de 23 ans ( CAN Maroc-2023–U23) aura lieu jeudi prochain au Caire à 11h00 GMT. Un total de 38 associations membres sont engagées dans ces éliminatoires africaines, indique la Confédération africaine (CAF) sur son site officiel, précisant que le Maroc est automatiquement qualifié comme pays hôte du tournoi final.

Le calendrier et le format des éliminatoires ont été établis comme suit : 1er tour (aller/retour) : 19 – 27 septembre 2022. Le 2ème tour (aller/retour) est prévu du 21 au 23 octobre et du 28 au 30 octobre 2022. Le 3ème tour (aller/retour) aura lieu du 20 au 28 mars 2023.